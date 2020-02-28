Силуанов: российский бюджет защищен от колебаний нефтяных цен

28.02.2020, 23:37, Новости дня

Министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил, что снижение курса рубля происходит из-за падения нефтяных цен. Волатильность курса рубля сдерживается бюджетным правилом, однако глобальные изменения цен влияют на курсы валют.

Бюджет РФ защищен от колебаний нефтяных цен, подчеркнул Силуанов. Он рассказал, что Минфин располагает резервами, которые даже при цене на нефть около 30 долларов ("Я фантазирую", — добавил министр) будут "спокойно" финансировать расходы.

Цены на нефть не долго будут низкими, считает Силуанов. Себестоимость добычи на целом ряде месторождений, в первую очередь сланцевых, выше. Дальнейшая судьба котировок нефти зависит от взаимодействия РФ и ОПЕК.

Минфин балансирует и защищает бюджет исходя из базовой цены нефти в 42 доллара за баррель, приводит слова министра РИА Новости.



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