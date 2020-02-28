Минобороны Турции: в Идлибе погиб еще один военный

28.02.2020, 23:37, Новости дня

По сообщению минобороны Турции, в Идлибе при артобстреле, устроенном сирийской армией, погиб еще один военный. Два военнослужащих получили ранения, передает РИА Новости.

Минувшей ночью в Идлибе под обстрелом сирийской армии погибли 30 турецких военных. Это произошло в тот момент, когда боевики предприняли масштабную атаку, при этом турецкие военные находились в их рядах.

Турция заявил о начале ответной военной операции. Обстановка накаляется. Свою озабоченность происходящими событиями выразили в телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайим Эрдоган. Стороны обсудили выполнение российско-турецких договоренностей и подчеркнули приоритет борьбы с терроризмом. В ближайшее время – 5 или 6 марта – в Москве может состояться встреча на высшем уровне.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Путин рассказал об «огромных планах» по развитию России

10.01 / В Беларуси вынесли еще два смертных приговора – за жестокое убийство учительницы осудили двух братьев

14.01 / Мать с ребенком погибли из-за гирлянды под Белгородом

28.02 / Александр Емельяненко выложил фотографии жесткого боя с Рамзаном Кадыровым

30.01 / Минюст предложил ввести штрафы за «вредные фильмы» в интернете

22.01 / Израиль передал РФ права на Александровское подворье в Иерусалиме

14.01 / The Times — королева Елизавета II предоставила принцу Гарри и его жене «переходный период»

22.02 / Установку Windows 10 усложнили

18.02 / Google свернула проект бесплатного Wi-Fi по всему миру

27.01 / Дуда об отношениях Украины и РФ: Требуем соблюдения норм международного права

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика