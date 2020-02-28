Кулижников и Мурашов снялись с чемпионата мира в Норвегии

28.02.2020, 23:37, Новости дня

Россияне Павел Кулижников и Руслан Мурашов приняли решение прекратить выступления на чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, которое в эти дни проходит в Норвегии. Об этом заявил пресс-служба Союза конькобежцев России.

"Это решение приняли из-за проблем с самочувствием. Возможно, сказались акклиматизация или болезнь", – цитирует Кулижникова РИА Новости.

Отметим, что после первых двух стартов рекордсмен мира шел третьим, а Мурашов – 11-м.