Войнова завоевала серебро чемпионата мира по велоспорту

28.02.2020, 23:37, Новости дня

Российская велогонщица Анастасия Войнова стала обладательницей серебряной медали на чемпионате мира по велоспорту на треке, который в эти дни проходит в Берлине. Россиянка показала второй результат в спринте.

Первое место по итогам двух заездов заняла представительница Германии Эмме Хинце. Бронзовая медаль досталась Келси Митчелл из Канады.

Медаль Войновой стала для сборной РФ перовой на турнире.



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