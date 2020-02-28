Подготовлена поправка об упоминании Бога в Конституции в историческом контексте

28.02.2020, 23:26, Новости дня

Сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева сообщила, что подготовлена поправка в Основной закон, предусматривающая упоминание Бога в историческом контексте.

«Мы с [сопредседателем группы, главой комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству] Андреем Александровичем Клишасом и группой специалистов, которые занимаются этой тематикой, долго обсуждали разные варианты и посчитали, что все-таки есть возможность предложить вариант текста. Есть дополнительная статья, которая касается правопреемства России. Можно предложить текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога», – сказала она, передает ТАСС.

«Мне кажется, такая форма возможна, эта поправка вполне имеет право на существование, она не задевает статью 28 (о свободе вероисповедания) и статью 14 (о том, что РФ является светским государством) Конституции, – добавила она. – Мы хотим предложить это президенту [Владимиру Путину], на его решение».

«Эта формула допустима, она упоминает веру в Бога в таком историческом контексте, это очень соотносится с тем, что есть едва ли не в большинстве конституций», – сказала Хабриева. По ее словам, в основных законах многих стран Бог упомянут, причем нередко не в контексте истории, а «как данность, как часть современности». Слова о Боге можно встретить в конституциях Швейцарии, Германии, Бразилии, Польши, Филиппин, Греции, Норвегии и Ирландии. В предлагаемом варианте, заметила сопредседатель рабочей группы, Бог упомянут «деликатно, как часть истории», так как вера сыграла колоссальную роль в становлении российского государства.

Хабриева напомнила, что в РФ существует 31,5 тыс. зарегистрированных религиозных организаций. По ее словам, президент признал наличие запроса на упоминание Бога в Конституции, призвав при этом не нарушать статьи 14 и 28 Основного закона. Хабриева отметила, что разработанная формулировка никак им не противоречит, включить ее предлагается в главу 3 Конституции.

Как говорится в коммюнике объединенного заседания Межрелигиозного совета РФ и Христианского межконфессионального консультативного комитета, опубликованном в пятницу, представители традиционных религий РФ поддерживают поправки в Конституцию, касающиеся закрепления понятия брака, а также приветствуют предложение о внесении упоминания Бога в Основной закон.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию счел правильной идею зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины, однако указал на необходимость выбора точных формулировок.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда 1 февраля в своем телеграм-канале сообщил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков со своей стороны отметил, что предложение об упоминании Бога в Основном законе будет обсуждаться рабочей группой, которая и должна в итоге вынести консолидированное мнение.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции.

Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта.