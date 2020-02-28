В Кабо-Верде вынесли приговор российским морякам

28.02.2020, 23:26, Новости дня

Суд в Кабо-Верде признал 11 российских моряков виновными в транспортировке наркотиков, сообщил российский дипломат после оглашения приговора.

«Капитан получил 12 лет тюрьмы, остальные моряки – по 10 лет», – сказал дипломат, передает ТАСС. Он добавил, что адвокаты, вероятнее всего, подадут апелляцию.

Прокуратура требовала для россиян от 13 до 18 лет лишения свободы.

В феврале 2019 года в Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков задержали 11 российских моряков. На борту судна ESER, которое сделало вынужденную остановку из-за смерти одного из членов экипажа, полиция обнаружила почти 10 тонн кокаина. Экипаж сухогруза был арестован. После суда им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В январе 2020 года один из задержанных российских моряков скончался.