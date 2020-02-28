Глава МИД Украины назвал ненависть «национальным спортом» в стране

28.02.2020, 23:25, Новости дня

На Украине «назначить или избрать, а на следующий день ненавидеть» – это «национальный спорт», сообщил глава МИД страны Вадим Пристайко.

Пристайко заявил, что «не удовлетворен всегда и всем», включая свою работу и «работу своей коллег».

«Я понимаю, что делается нормально, но пока не закончилась война, я не могу позволить ни себе, ни своим коллегам чувствовать, что мы делаем работу нормально», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Как сообщил Пристайко, если Украина «остается самой бедной страной Европы», то работу МИДа нельзя считать «нормальной», так как ведомство «должно продвигать торговлю на каждом шагу». Он ожидал более быстрого прогресса в стране.

При этом Пристайко готов к отставке. Он заявил: «Это национальный спорт украинский – назначить или избрать, а на следующий день ненавидеть».



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