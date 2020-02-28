Трамп заявил о намерении вывести войска США из Афганистана

28.02.2020, 23:25, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал планы подписания соглашения с талибами.

Ожидается, что документ подпишут 29 февраля в Дохе, передает РИА «Новости».

Трамп заявил, что в случае выполнения талибами и властями Афганистана их обязательств откроется «прямой путь к прекращению войны в Афганистане» и возвращению войск США «домой». Президент США подчеркнул, что указанные «обязательства» важны для мира в Афганистане и его освобождения от террористов.

Американский лидер заявил, что «именно народ Афганистана должен будет решить, как ему жить дальше».

Трамп отметил, что его администрация «добивается существенного прогресса» в выполнении предвыборного обещания «выводить войска домой». Трамп считает, что за почти 19 лет с того момента, как американцы отправились «искоренить террористов, ответственных за теракты 11 сентября», США «добились большого прогресса в Афганистане». Однако «это дорого обошлось храбрым военнослужащим, американским налогоплательщикам и народу Афганистана», сказал он.

Госсекретарь США Майк Помпео будет присутствовать на церемонии подписания соглашения с радикальным движением «Талибан» (признано террористической организацией, его деятельность в РФ запрещена), передает ТАСС.

Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала о готовности США пойти на соглашение с талибами.