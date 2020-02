Врачи советуют использовать здравый смысл против коронавируса

28.02.2020, 23:25, Новости дня

Официальные представители Министерства здравоохранения и социального обеспечения США направили более десятка рабочих для приема первых американцев, эвакуированных из Уханя – эпицентра вспышки коронавируса, без надлежащей подготовки к инфекционному контролю или соответствующего защитного снаряжения, согласно жалобе осведомителя. Об этом сообщило издание «Вашингтон Пост».

В сообщении осведомителя утверждается, что сотрудники Министерства здравоохранения и социального обеспечения США, которые принимали эвакуированных американцев, «не были должным образом обучены или оснащены для работы в чрезвычайной ситуации». Также утверждается, что они могли заразиться коронавирусом, когда контактировали с возвращающимися пассажирами, потому что не были приняты соответствующие меры для защиты сотрудников, и они не были обучены применению индивидуальных защитных средств.

Доктор Стэнли Перлман, эксперт по инфекционным заболеваниям и коронавирусам в Университете Айовы отмечает: вирус передается воздушным путем и сложно предотвратить его распространение.

Врачи рекомендуют руководствоваться здравым смыслом, чтобы предотвратить распространение коронавируса

«Он распространяется при контакте. Например, он попадает вам на руки, вы дотрагиваетесь до лица и заражаетесь. Я думаю, что этот вирус всегда будет трудно сдержать, потому что у инфицированных людей может наблюдаться легкая форма заболевания, и человек с ним может никогда не обратиться к врачу. И этот человек может затем передать это другому человеку, который может быть более восприимчивым к вирусу. Такое происходит с гриппом. Некоторые люди вообще этого не замечают, но все они заразны и распространяют инфекцию», – заявил он.

Доктор Перлман добавляет, что карантин является одним из самых эффективных способов борьбы с распространением вирусов.

«Это сработало в случае с атипичной пневмонией и с коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома. С новым коронавирусом, как и с любым другим респираторным заболеванием, зараженных идентифицировать сложнее, как, например, при гриппе – люди заразны, когда у них развивается болезнь. Необходимо четко обозначить критерии для карантина: кто должен в него помещен и как долго он должен длиться. Обычно 14 дней вполне достаточно», – подчеркнул доктор Перлман.

На данный момент ряд стран работает над созданием вакцины для борьбы с новым коронавирусом. Вместе с тем, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США объявило, что Соединенные Штаты могут столкнуться с нехваткой жизненно важных лекарств, часть которых производится в регионе Китая, где наблюдается вспышка коронавируса. «Мы работаем с производителем, а также с другими производителями, чтобы уменьшить дефицит», – заявили в Управлении.

Врачи рекомендуют использовать здравый смысл, чтобы предотвратить или замедлить распространение заболевания.

«Мы знаем, что эти вирусы распространяются в основном через руки. Поэтому, если вы находитесь рядом с кем-то, кто выглядит больным – мойте руки. Во-вторых, если вы чувствуете, что заболеваете – оставайтесь дома. В-третьих, если вы находитесь рядом с больными людьми, отойдите на один-два метра от них или вообще покиньте место, где они находятся», – рекомендует Стэнли Перлман.

В пятницу правительство Мексики заявило, что обнаружило первые случаи коронавирусной инфекции у двух мужчин, недавно путешествовавших по Италии. О первом случае заболевания сообщила Нигерия. Литва, Беларусь, Азербайджан также сообщили о первом случае заболевания коронавирусом на своей территории.

Власти Москвы депортируют 88 иностранных граждан, которые нарушили карантинные правила, сообщают российские СМИ. В Украине госпитализировали пожилую женщину, которая прилетела из Италии, с подозрением на коронавирус, сообщило информационное агенство «Укринформ».