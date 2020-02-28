Европейский Союз осуждает незаконную аннексию Крыма

28.02.2020, 23:25, Новости дня

КИЕВ – Европейский Союз осуждает незаконную аннексию Крыма и остается полностью преданным реализации политики ее непризнания, в том числе путем ограничительных мер. Об этом говорится в заявлении Евросоюза, обнародованном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает 28 февраля Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».

«Этот акт, который мы не признаём и никогда не признаем, является полным нарушением международного права и наших общих обязательств и принципов. Это серьезно отразилось на основанном на правилах международном правопорядке, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств. И это продолжает угрожать международной безопасности. По этой причине ЕС осуждает незаконную аннексию и повторяет, что мы остаемся полностью преданными воплощению политики ее непризнания, в том числе путем ограничительных мер», – отмечается в заявлении.

В нем говорится о силовом захвате Россией украинской территории и незаконной аннексии автономной республики Крым и Севастополя.

Проект «Радио Свобода» Крым.Реалии цитирует заявление Постоянного совета ОБСЕ, в котором отмечается, что Евросоюз не признает российские паспорта, выданные жителям аннексированного полуострова после 2014 года.

«Мы обеспокоены политикой введения гражданства Россией на оккупированном полуострове, а также незаконной экспроприацией местных украинских активов. ЕС напоминает свою позицию относительно непризнания российских паспортов, выданных жителям оккупированного полуострова после его аннексии, и призывает другие государства-участники действовать аналогичным образом», – отмечается в документе.

Кроме того, в ЕС добавили, что российские выборы, проведенные в сентябре прошлого года на полуострове, «были еще одним нарушением суверенитета Украины».

США – об аннексии Крыма

Напомним, что Белый дом и Государственный департамент США сделали заявления по случаю шестой годовщины российской аннексии Крыма.

«Российская оккупационная власть продолжает осуществлять наступление на права человека и основные свободы, жестоко умалчивая критику в гражданском обществе и медиа, а также ограничивая религиозную свободу. Россия заключила более восьмидесяти человек из Крыма, в том числе представителей крымскотатарской общины, некоторых даже пытали, за мирное противостояние оккупации», – отмечается в заявлении Государственного секретаря Майка Помпео «Крым – это Украина».

В Крымской декларации государственного секретаря Майка Помпео, которая была выпущена 25 июля 2018 года, подчеркивается, что Соединенные Штаты вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом отвергают попытку аннексии Крыма Россией и обязуются проводить эту политику до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

«Своим вторжением в Украину в 2014 году и попыткой аннексии Крыма Россия стремилась подорвать основной международный принцип, разделяемый демократическими государствами: ни одна страна не может силой изменить границы другой страны. Государства мира, включая Россию, согласовали этот принцип в Уставе Организации Объединенных Наций, обязавшись воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства», – отмечается в Крымской декларации.

Во время открытия форума Age of Crimea 2020 президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что 26 февраля, шесть лет назад, в Симферополе состоялось самое масштабное собрание в поддержку целостности и единства Украины.

«Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня я подписываю указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя». Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля», – сказал президент Украины, сообщает его пресс-служба.

«Крымская проблема» – важный политический контекст

Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко считает, что международные заявления по «крымскому вопросу» демонстрируют солидарность с позицией официального Киева.

«Крым будет возвращен Украине, суверенитет будет восстановлен в ее границах, но как правило, в таких заявлениях отмечается, что это будет не завтра. Актуализация этой темы и констатация, количество заявлений – Белый дом, госдепартамент США, ОБСЕ, Евросоюз – показывают, что для мирового сообщества «крымская проблема» – важный политический контекст», – говорит Юлия Тищенко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она отмечает, что сейчас уверенно можно сказать, что сделка – обмен признания российской аннексии Крыма на урегулирование ситуации на Донбассе – не произойдет ни на международном уровне, ни в украинском политикуме.

«Такой сценарий отрицается как возможный вообще, Россия подчеркивает свой статус в Крыму исключительно для внутренней аудитории. На международных площадках

продвигаются проекты «признания» Крыма российским, но они не принимаются. Как метафора к этому – даже бутылка крымского шампанского, презентованная президенту Эстонии, была возвращена назад российской стороне», – подчеркивает Юлия Тищенко.

Юлия Тищенко напоминает, что Крым продолжает оставаться в изоляции, «крымские санкции» в значительной мере блокируют жизнь на полуострове, но не влияют на российскую политическую элиту, не принуждают ее начинать переговоры с Украиной.

«Необходимо начинать диалог с международными партнерами по Крыму даже без России, разрабатывать сценарии возвращения полуострова в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – утверждает Юлия Тищенко.

Создание платформы для переговоров по Крыму

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник считает, что к интенсивной международной поддержке Украины по вопросу возврата Крыма необходимо создание платформы для международного переговоренного процесса.

«Практические и институциональные шаги – это то, чего не хватает сейчас, не хватает платформы для международного переговорного процесса по Крыму даже без России. Сегодня вопросы деоккупации, защиты прав заключенных, прав человека – обсуждаются фрагментарно, потому что нет площадки, где это можно сделать, вестись переговоры и вырабатываться механизмы для защиты прав человека и освобождения Крыма», – говорит Ольга Скрипник корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Милитаризация полуострова и населения Крыма, по ее словам, является еще одной проблемой, которую следует проговаривать на международном уровне.

«Вопрос милитаризации Крыма и самого населения – это стратегическая проблема, над которой нужно работать. Это вопрос изменения демографического состава в Крыму, милитаризация подрастающего поколения – незаконный призыв армии, создание в Крыму одной идентичности «российской милитаризованной». Мы считаем, что в связи с этой проблемой должны выдвигаться новые промежуточные требования к России – запрет призыва в армию на территории Крыма, закрытие военизированных общественных организаций таких как «Юнармия», «Крымпатриотцентр», прекращение военных учений, провоза военной техники через населенные пункты в Крыму», – отмечает Ольга Скрипник.

Вместе с этими требованиями, Украина должна активно участвовать в «международной правовой войне», отстаивать свои права по ситуации в Крыму в международных судебных инстанциях, вводить новые требования к России.

«Запад в свою очередь должен думать над тем, как сворачивать определенные программы сотрудничества с Россией, вводить новые экономические ограничения в ответ на не выполенние требований по Крыму», – подчеркивает Ольга Скрипник.