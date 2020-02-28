Мнение: Идлиб и Донецк

28.02.2020, 23:20, Разное

Союзники Турции по НАТО осудили Россию из-за эскалации конфликта в сирийской провинции Идлиб и выразили соболезнование в связи с гибелью ее солдат от бомбардировок правительственных войск Сирии, ведущих наступление при поддержке России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: «Союзники по НАТО осуждают продолжающиеся неизбирательные воздушные бомбардировки провинции Идлиб сирийским режимом и Россией. Я призываю их остановить наступление, уважать международное право и поддержать усилия ООН в поиске мирного решения конфликта. Нужно разрядить эту опасную ситуацию. Мы призываем немедленно вернуться к перемирию 2018 года во избежание дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в регионе, и незамедлительно открыть доступ гуманитарной помощи населению, оказавшемуся в блокаде в Идлибе».

Мне почему-то вспомнился январь 2015 года. Донецкая область Украины, Дебальцево….

Мне вот интересно, если бы по просьбе Украины к тому времени в страну была переброшена авиация НАТО, и в январе-феврале, в самый разгар боев авиация Североатлантического альянса нанесла мощный авиаудар по незаконным вооруженным формированиям самозванцев из ДНР, ведущим наступление на Дебальцево, мир тоже возмутился бы? Потребовал бы «уважать международное право»?

Фотография отсюда