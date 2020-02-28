Washington Times — 40% американцев страдают ожирением — виноват фастфуд и технологии

28.02.2020, 23:19, Новости дня

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что 42,4% взрослого населения страны имеют ожирение, причём у 9,2% наблюдается его крайняя форма. По мнению учёных, сохранение этой тенденции грозит здоровью нации. А вину за происходящее они возлагают на дешёвый фастфуд и развитие современных технологий, пишет The Washington Times.


Reuters

Более 40% взрослых американцев страдают от чрезмерной полноты. При этом почти у каждого десятого наблюдается крайняя степень ожирения. К таким неутешительным выводам пришли специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США, пишет The Washington Times.  

Согласно новому исследованию, в период с 1999-го по 2018-й количество тучных американцев возросло с 30,5 до 42,4%. При этом за то же время число особо тяжёлых случаев почти удвоилось — с 4,7 до 9,2%, отмечает издание.

«Это действительно самые высокие показатели ожирения и крайней степени ожирения среди населения США, которые мы когда-либо публиковали», — говорит один из авторов доклада Синтия Огден. По её словам, всё это чревато серьёзными последствиями для здоровья людей, страдающих от лишнего веса.

В исследовании принимали участие более 5 тыс. человек от 20 лет и старше. Во всех возрастных группах лишний вес был обнаружен у 40 или более процентов. При этом женщины чаще страдали крайней степенью ожирения, чем мужчины — 11,5% против 6,9%.

Директор Американского совета по борьбе с ожирением доктор Рекха Кумар назвала ситуацию «по-настоящему тревожной». «Несмотря на все вмешательства, которые мы делали в медицинском сообществе и в мире общественного здравоохранения, нам необходимо быть более активными», — заявляет она.

«Мы столкнёмся со значительным увеличением диабета 2 типа, болезней сердца, осложнений болезней печени. Возникнет множество проблем с подвижностью из-за артрита и нагрузки на суставы. Нас ждёт увеличение экономического бремени, потому что люди будут чаще пропускать работу из-за этих осложнений. Медицинские счета станут выше для каждого человека, страдающего ожирением», — считает Кумар.

По её словам, рост ожирения коррелирует с изменением глобальных поставок продовольствия, начавшимся в 1970-е: фаст-фуд стал доступнее, а порции — больше. В качестве других немаловажных факторов она называет влияние технологий, которые снижают подвижность людей, и нарушение сна. 



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