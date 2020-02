Le Figaro — кёрлинг на кухне и марафон в гостиной — китайцы ищут способ убить время на карантине

28.02.2020, 23:19, Новости дня

Десятки миллионов китайцев, находящихся в зоне карантина из-за коронавируса, находят необычные способы провести время взаперти, пишет Le Figaro. В соцсетях распространились видеоролики, на которых жители охваченных эпидемией областей ловят рыбку в аквариуме собственной гостиной, занимаются спортом и устраивают танцевальные соревнования с соседями.



Reuters

Учитывая, что 220 миллионов китайцев всё ещё находятся на карантине или не могут покинуть места пребывания, возникает вопрос, чем они занимают свои дни, не имея возможности выйти на улицу, пишет Le Figaro.

В ожидании развития ситуации население демонстрирует невероятные творческие способности, отмечает издание. В китайских социальных сетях многие из них делятся забавными видео: мужчина ловит рыбу в аквариуме своей гостиной, пациенты танцуют с врачами в больнице Ухани, женщины играют в кёрлинг с помощью швабр и кастрюль на кухне, а шоколадные конфеты возвращаются в коробку вместе с ватными палочками. В последние недели в сети появилось немало вирусных видеороликов, демонстрирующих более или менее странные попытки китайцев «убить время» взаперти.

Video going around on Wechat of creative ways to pass the time during the outbreak: pic.twitter.com/xMRPdcgCc3

— Michael Standaert (@mstandaert) January 27, 2020

Менее творческим личностям остаётся заниматься спортом. Именно этот вариант выбрал профессиональный марафонец Пан Шанку. Он не удовлетворился несколькими пробежками вокруг стола в гостиной, как обычный человек, а пробежал 66 км кругами в собственной квартире за 6 часов 41 минуту.

Fanatical runner jogs equivalent of ultra-marathon in his apartment as people in virus-hit China try to keep fit while cooped up @pstebbings reports

Pan Shancu takes unofficial gold for apartment running, 66kms in 6hrs 41mins https://t.co/qBZK8MHyQc pic.twitter.com/MtQ7vF6tmR

— AFP news agency (@AFP) February 15, 2020

Другие предпочитают двигаться под музыку: в ролике, опубликованном газетой South China Morning Post, видно, как жители провинции Сычуань танцуют перед окном в своей квартире.

Don’t let staying indoors stop you from busting a move, or getting to know your neighbours. pic.twitter.com/09tetCxL8j

— SCMP News (@SCMPNews) February 20, 2020

Всё это лишь малая часть попыток нескольких миллионов китайцев занять себя, не имея возможности возобновить нормальную жизнь вот уже более месяца, пишет газета. Как отмечает издание, подобные действия могут также быть способом сохранить социальные связи. В видео, опубликованном в Twitter в конце января азиатским корреспондентом американского канала NBC News, видно, как местные жители кричат из своих окон Jiāyóu!, что означает «Держитесь!»