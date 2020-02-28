Белла Хадид надела топ без белья для выхода в свет

28.02.2020, 22:52, Разное

Знаменитая модель Белла Хадид вышла в свет, надев топ без нижнего белья. Соответствующий снимок появился в социальной сети Instagram.

Изображение американо-палестинской модели появилось в аккаунте фэшн-директора английской версии женского модного журнала Vogue Оливии Сингер. В новом кадре 23-летняя Белла Хадид предстала перед подписчиками в обтягивающем топе черного цвета от бренда Off-White, надетом на голое тело. В этом одеянии знаменитость посетила вечеринку, которую организовала редакция издания. Свой откровенный образ модель дополнила золотыми серьгами.

Пост на странице Оливии Сингер понравился большому количеству пользователей популярного приложения. Особенно оценили его представители сильного пола, написавшие в адрес Хадид немало комплиментов. Ранее знаменитость признали самой красивой девушкой планеты, ныне она является посланником и постоянным лицом брендов Bulgari и Dior.

Белла Хадид появилась на свет в 1996 году в Вашингтоне в семье уроженки Нидерландов Иоланды ван ден Херик и палестинского мультимиллионера Мохамеда Хадида. В 2014 году модель заключила соглашение с IMG Models, спустя год получила премию «Звездный прорыв», а в 2016 году стала лицом компаний Calvin Klein, Nike и других.