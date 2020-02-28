Татьяна Васильева рассказала, как удалось наладить отношения с бывшей невесткой

28.02.2020, 22:52, Разное

Татьяна Васильева поделилась подробностями, как получилось наладить взаимоотношения со снохой Анастасией Бегуновой. Был период, когда актриса запрещала детям видеться со звездной бабушкой.

Татьяна Васильева побывала на программе «Судьба человека» и сообщила, что она нормализовала взаимоотношения с невесткой Анастасией Бегуновой. После расставания с ее наследником Филиппом та увезла детей в Германию. Экс-супруга сына актрисы не желала, чтобы внуки общались с бабушкой, так как ее не устроило то, что Татьяна Васильева оставила их без жилья.

Знаменитость признается, что приобрела квартиру, оформила ее на невестку и сейчас внуков видит очень часто. Кинозвезда считает их хорошими парнями и счастлива встречам. Также призналась, что никакой выгоды для себя в этом событии не искала. Теперь при встречах с Анастасией Бегуновой они обнимают друг друга, а все конфликты остались позади.