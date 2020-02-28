Обнародованы параметры фитнес-браслета Realme Band

28.02.2020, 22:52, Разное

Официальная презентация смарт-браслета Realme Band состоится 5 марта. Гаджет уже назвали конкурентом Honor Band 5 и Mi Band 4.

Данные о представлении «умного» браслета Realme Band появились на официальном сайте бренда. Девайс получит от разработчиков технологию защиты от проникновения жидкости, а датчик измерения пульса станет функционировать не по запросу, а в режиме реального времени. Новый аксессуар примечателен наличием трекера сновидений, об опции смарт-будильника информации нет.

Realme Band получил сенсорный цветной экран. Пользователи получат возможность просматривать разные оповещения и рассылки, которые приходят со смартфона. Для взаимодействия с ним станет применяться беспроводной Bluetooth. Зарядка аккумулятора осуществляется через USB Type-A. Потребителям на выбор предоставлены три версии: в оливковом, черном и желтом цвете. О стоимости аксессуара будет известно позже.