Глава МИД Швеции посетит Донбасс

28.02.2020, 22:50, Новости дня

В течение 2–3 марта в Украине с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Об этом 28 февраля проинформировало Министерство иностранных дел Украины.

Планируется, что 2 марта в МИД Украины пройдут переговоры Линде и министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

«В повестке дня встречи руководителей внешнеполитических ведомств будут стоять вопросы украинско-шведского двухстороннего сотрудничества, практической помощи Швеции в реализации Украиной системных реформ и поддержки Стокгольмом ключевых вопросов повестки дня европейской интеграции Украины», – рассказали в пресс-службе.

Отдельно запланировано обсуждение путей усиления двухстороннего взаимодействия по противодействию российской агрессии против Украины в рамках многосторонних форматов, в частности во время предстоящего председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году, добавили в МИД.

Ожидается, что 3 марта марта Линде совершит поездку в район проведения операции Объединенных сил.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.