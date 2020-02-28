В Астраханской области РФ разбился вертолет

28.02.2020, 22:50, Новости дня

28 февраля в Наримановском районе Астраханской области потерпел крушение вертолет. Об этом проинформировала пресс-служба Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций РФ по Астраханской области.

«По предварительной информации, вертолет марки Robinson с одним пилотом на борту вылетел из Волгограда в Астраханскую область. Место возможного происшествия – село Линейное Наримановского района”, – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что судьба пилота остается неизвестной.

В район происшествия направились вертолет Ми-8 Астраханской региональной поисково-спасательной базы с экипажем в составе шести человек и аэромобильная группа в составе 12 человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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