В Москве четыре человека упали в бассейн с сухим льдом и получили ожоги

28.02.2020, 22:49, Новости дня

В Москве пострадали четыре человека, упавшие в бассейн с сухим льдом. Инцидент произошел в одном из банных клубов столицы. Пострадавшие получили серьезные химические ожоги, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как отметил собеседник агентства, в сознании находится только один пострадавший. Остальных врачи пытаются реанимировать. Других подробностей инцидента он не привел.

 

По предварительной информации, свой день рождения в банном комплексе отмечала блогер Екатерина Диденко, более известная как "Аптечный Ревизорро". Ее гости и супруг были в бассейне, когда туда подбросили сухой лед.

17 февраля в Москве скончался 85-летний мужчина, получивший сильные ожоги в душе. Отставной сотрудник правоохранительных органов умер в госпитале МВД. Он зашел в душ, включил горячую воду и потерял сознание. Спасти его врачи не смогли.



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