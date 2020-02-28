В МЧС рассказали, кому принадлежал разбившийся под Астраханью вертолет

28.02.2020, 22:49, Новости дня

Вертолет, потерпевший крушение под Астраханью, принадлежал ООО "Аэросоюз Волгоград". Об этом сообщили в областном ГУ МЧС России.

"Вертолет марки Robinson, принадлежащий ООО "Аэросоюз Волгоград". По предварительной информации, в вертолете находился один пилот", – сказал представитель ведомства.

В МЧС также уточнили место падения воздушного судна.

Уточненная информация по падению вертолетаhttps://t.co/7j1pavRoQP pic.twitter.com/DnqoReP7WP

— МЧС Астрахань (@Mchs_Astrakhan) February 28, 2020

Известно, что туда выдвинулась аэромобильная группа Главного управления МЧС РФ по Астраханской области в составе 12 человек и четырех единиц техники.

О крушении воздушного судна в Наримановском районе Астраханской области стало известно вечером 28 февраля. Причины ЧП выясняет Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что вертолет мог принадлежать компании "Лукойл", однако ее представители опровергли эту информацию.