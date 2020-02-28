Баскетболисты «Химок» разгромили АСВЕЛ в Евролиге

28.02.2020, 22:49, Новости дня

Подмосковные "Химки" в рамках 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги принимали на домашней площадке французский клуб АСВЕЛ. Российская команда не испытала проблем с одним из аутсайдеров турнира, разгромив соперника со счетом 108:79.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 24 очка. У гостей лучшим оказался американец Эрдина Пэйн с 14 баллами.

"Химки" после 26 матчей занимают восьмое место в турнирной таблице Евролиги, АСВЕЛ идет 15-м.



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