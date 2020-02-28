В Париже феминистки протестуют против фильма Полански

28.02.2020, 22:49, Новости дня

Участники манифестации против фильма режиссера Романа Полански "Офицер и шпион" попытались прорваться на красную ковровую дорожку в преддверии церемонии вручения наград кинопремии "Сезар", которая в ближайшее время должна открыться в Париже, и вступили в противостояние с полицией.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал телеканал LCI.

Сообщается, что примерно 200 человек, подавляющее число которых составляли женщины из различных феминистских движений, жгли файеры и держали в руках плакаты с обвинениями против Полански, чья картина получила 12 номинаций, а также организаторов кинопремии.

В какой-то момент протестующие попытались прорваться на ковровую дорожку, по которой в концертный зал "Плейель" проходят участники мероприятия, повалив несколько ограждений. В итоге полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать агрессивных манифестантов, двое из которых были задержаны.

26 февраля французская газета Le Parisien на своем сайте опубликовала открытое письмо 12 феминистских ассоциаций, призвав бойкотировать фильм "Офицер и шпион" из-за выдвинутых в 2019 году против 86-летнего Полански обвинений в изнасиловании.

28 февраля министр культуры Франции Франк Риестер заявил, что вручение Полански премии за лучшую режиссуру стало бы "плохим знаком".

14 февраля руководство французской кинопремии "Сезар" в полном составе ушло в отставку. Это произошло после объявления номинантов,

Полански неоднократно обвинялся в сексуальных домогательствах. Он был включен в список лиц, разыскиваемых Интерполом по делу 1977 года, когда суд в Лос-Анджелесе признал его виновным в растлении несовершеннолетней Саманты Геймер. Ей на момент преступления было 13 лет.