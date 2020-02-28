Мнение: Как «правдоруб» завел роман с террористами

28.02.2020, 22:43, Разное

Когда лезешь в какое-то заведомо грязное дело, главное – грамотно и вовремя его свернуть. Ибо как вторят мудрейшие, болотце запрещенки быстро засасывает, и порой из него ни силком, ни за рожки не вытянешь.

Так и получилось с известным рубилом правды-матки, журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым. Ну влез человек в игры с террористами из ИГИЛ, поигрался, да взял и прилип к этой истории – так прочно, что заинтересовал своим поведением следственный комитет.
Вы скажете, что история про Короткова – очередная байка, построенная на преувеличениях, но что делать со всеми неоспоримыми доказательствами и показаниями людей, из которых сотрудник «Новой» самолично выкачивал информацию о положении дел в Сирии и «героизме» боевиков, а потом клепал очередное «расследование», основанное на подтасовках, лжи и спекуляции?

Вот, например, довольно подробный рассказ экс-игиловца об их совместной с Коротковым истории. И, кстати, мало того, что Денис интересовался «внутренними» делами боевиков, он без оглядки на последствия сдавал своих сограждан, борющихся с террористами в Сирии.

По-моему, всё это звучит весьма исчерпывающе. И тот факт, что «Новая газета» яростно отрицает всё вышесказанное (хотя, как вы увидели сами, все доказательства причастности журналиста к террористам более чем налицо), делает развязку истории еще более желанной.

Как говорится, откиньте спинки кресел и не забудьте захватить попкорн.

Источник: Достало



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