Лионский вокзал в Париже эвакуировали из-за пожара

28.02.2020, 22:37, Новости дня

В Париже у Лионского вокзала демонстранты устроили пожар, полицейские проводят эвакуацию людей с охваченной огнем территории.

Огонь перекинулся на автомобили, припаркованные у вокзала, передает «Интерфакс».

Пожар начался в ходе забастовки протестующих, передает 5 канал. Некоторые из демонстрантов пытаются начать драку с правоохранителями.

Отмечается, что поджог могли устроить демонстранты из конголезской диаспоры. Версию о поджоге высказал и представитель железнодорожного профсоюза. По его словам, поджог устроили люди, которым не понравился концерт конголезского артиста Фалли Ипупа, проходивший неподалеку.

В январе в знаменитом ресторане Парижа, начавшего работу в 1903 году, произошел пожар.



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