Россиянку в Швейцарии приговорили к пожизненному заключению за убийство, совершенное ее мужем

28.02.2020, 22:37, Новости дня

Россиянку Елену Панову из Екатеринбурга приговорили в Швейцарии к пожизненному заключению за убийство, совершенное ее мужем, который получил 16 лет тюрьмы. Однако приговор женщине будет пересмотрен в марте.

Женщина познакомилась с Серджио на сайте знакомств, а в 2015 году переехала с двумя несовершеннолетними дочками к нему в Швейцарию. Однако мужчина заявил, что до сих пор женат. Елена вернулась в Россию, но узнав, что Серджио развелся, вновь приехала к нему, информирует «Московский комсомолец».

Позже выяснилось, что у Серджио большие долги по ипотеке и алиментам. Мужчина признался, что он содержит бывшую жену Монику и их общего сына. Супруги продали дом, а Елена устроилась на низкооплачиваемую работу.

Спустя некоторое время Моника была найдена мертвой, сообщалось, что она совершила самоубийство, так как имела проблемы с психикой. Однако Серджио рассказал Елене, что это он убил бывшую жену.

Россиянка испугалась идти в полицию, так как к тому времени муж начал бить ее и ее дочерей. Позже Елена все-таки обратилась в правоохранительные органы. Полицейские обнаружили в доме склад незарегистрированного оружия. На допросе Серджио признался в убийстве Моники и назвал Елену соучастником и подстрекателем.

По словам Елены, прокурор встала на сторону ее мужа. В качестве доказательств были использованы показания Серджио и личная переписка россиянки с подругой.

15 апреля 2018 года Елену признали виновной в соучастии в убийстве, а также в подстрекательстве. Серджио приговорили к 16 годам колонии, потому что тот признал свою вину и раскаялся.

На начало марта назначен пересмотр дела, защита россиянки подала апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена в суде.

В июле россиянина Алексея Макеева приговорили в Мексике к 37,5 годам тюрьмы и большому денежному штрафу по обвинению в убийстве.



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