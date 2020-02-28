Сборочно-командное судно «Морского старта» направилось из США в Россию

28.02.2020, 22:37, Новости дня

Сборочно-командное судно Sea Launch Commander плавучего космодрома «Морской старт» вышло из порта Лонг-Бич, свидетельствуют данные специализированных ресурсов.

Судно покинуло порт в США в 20.04 мск. 16 марта оно должно прибыть в порт Славянка (Приморский край), передает РИА «Новости» со ссылкой на vesselfinder.com.

Гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua с находящейся на нем стартовой платформой Odyssey пока остается в порту Лонг-Бич. Судно прибыло 18 февраля. Погрузить на него Odyssey за пределами порта не получилось. 23 февраля это удалось сделать непосредственно в порту.

Напомним, «Морской старт» законсервирован с 2014 года в связи с ухудшением отношений Москвы и Киева – с космодрома запускали российско-украинские ракеты «Зенит». S7, выкупив его в 2016 году, пыталась реанимировать проект. Роскосмос предложил запускать с космодрома новую ракету «Союз-5».



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