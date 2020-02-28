Названы возможные темы затребованного Зеленским заседания Рады

28.02.2020, 22:37, Новости дня

СМИ рассказали, какие вопросы могут рассмотреть на внеочередном заседании Верховной рады 4 марта.

Источники украинского издания «Левый берег» заявили, что депутатам предстоит обсудить допуск иностранных военных в страну для проведения учений, ратификацию договора с Парижем о морской безопасности, а также изменения в закон «О противодействии коррупции».

Кроме того, депутаты Рады должны будут обсудить «вопрос о кабинете министров», передает РИА «Новости».

При этом депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что планируется пересмотр состава кабмина. Гончаренко сказал, что глава правительства Алексей Гончарук, вероятно, покинет свой пост. 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал провести внеочередное пленарное заседание Верховной рады.



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