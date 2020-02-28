Россия и Турция в Идлибском капкане

28.02.2020, 22:35, Новости дня

После гибели в результате авиаударов в провинции Идлиб более трех десятков турецких военнослужащих ситуация в Сирии вступает в непредсказуемую фазу, считают опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты. По их оценкам, возможна как эскалации событий, так и локализация конфликта.

Вероятность последнего сценария существует в том случае, если наступит прогресс в переговорах между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. Но, судя по последним сообщениям СМИ, до этого далеко.

Турецкий политолог Керим Хас (Kerim Has) в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что события, которые происходят в Идлибе в последние недели, и без того имели широкий общественный резонанс в Турции, а в связи с ударом по турецким военным, он еще больше усилился. По его словам, это похоже на «предзаключительный аккорд» в развитии событий.

«В этом контексте стоит понимать, что подобная ситуация имеет две стороны, одна из которых играет на руку Реджепу Эрдогану, другая – против него, – подчеркнул он. – В первом случае президент имеет возможность еще больше «закрутить гайки» и избавиться от потенциальных врагов на внутриполитической арене. Образ внешнего врага является той картой, которую турецкая власть старательно разыгрывает в последнее время, считая, что это может еще больше консолидировать общество и усилить поддержку правящих кругов».

По сообщениям СМИ, в пятницу у здания российского консульства в Стамбуле собрались демонстранты, скандируя: «Россия – убийца! Путин – убийца!» Турецкие власти, однако, не возлагают прямую ответственность за трагедию на Москву, по-видимому, желая сохранить возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

«Уничтожить внешнего врага и на дальних подступах защищать государственные интересы», как их понимает руководство страны – та риторика, к которой все чаще прибегает официальная Анкара, констатирует Керим Хас: «Однако тут есть и оборотная сторона медали: общество не готово мириться со столь высокой ценой защиты государственных интересов, ведь турецкая армия ежедневно несет значительные потери. Поэтому рейтинг Эрдогана стремительно падает. Именно в связи с тем, что резко негативная реакция граждан не была предугадана руководством Турции, 27 февраля после гибели большого числа военнослужащих, на территории страны был закрыт доступ к социальным сетям и значительно ограничена скорость интернета».

Остается открытым вопрос, как долго Эрдоган сможет проводить подобную политику, и сколько еще потерь может понести турецкая армия, являясь во многом заложником необдуманной и ошибочной политики Анкары в Сирии, считает политолог. Поэтому, как ему представляется, дальнейшие события могут развиваться по непредсказуемым сценариям, включая возможные договоренности по урегулированию конфликта Турции и НАТО.

Единственное, что совершенно очевидно – турецко-российские отношения зашли в тупик, и в будущем это приведет к большим политико-экономическим и военным проблемам для обеих столиц, но для Анкары они будут, пожалуй, значительнее, резюмировал Керим Хас.

Российский блогер и независимый эксперт по Ближнему Востоку Анатолий Несмиян согласен, что ситуация в Сирии остается малопредсказуемой. Однако, по его мнению, некоторую надежду на локализацию конфликта дают телефонные переговоры между Путиным и Эрдоганом, которые пытаются найти приемлемый для обоих выход из тупика.

«Понятно, что воевать не хочет ни тот, ни другой, но и деваться особенно некуда, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Слишком высок градус напряженности, и самое главное – противоречия между Москвой и Анкарой в контексте сирийской проблемы никуда не делись».

Вместе с тем эксперт склоняется к тому, что вину за вчерашний инцидент, в результате которого погибли турецкие военные, скорее всего, возложат на Башара Асада. «Это наиболее вероятный вариант, просто потому, что другого выхода фактически нет. Туркам дадут возможность немного пострелять по войскам Асада, а дальше все вернется к прежнему формату. Но подводных камней здесь немало. Турция – примерно равный по статусу России игрок, поэтому если Москва пренебрежет этим фактом, то риск военного столкновения между сторонами увеличится».

Эрдоган находится в более сложном положении, поскольку является субъектом проводимых на севере Сирии мероприятий, полагает Анатолий Несмеян.

«Это же он создает там полунезависимую буферную территорию. А раз так, то ему в первую очередь и надо разрешать проблему. Ставки для него здесь чрезвычайно высоки. В случае, если будет официально объявлена война с Сирией, то Анкара может перекрыть Босфорский пролив. Хотя бы потому, что именно через Босфор в значительной степени осуществляется снабжение режима Асада Россией», – заключил эксперт.