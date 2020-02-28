Обозреватель Washington Times — РФ стала «основным пугалом» для американских демократов

28.02.2020, 22:31, Новости дня

Демократическая партия вновь поднимает вопрос о «российском вмешательстве». Её цель — дискредитировать итоги предстоящих выборов, на которых с большей долей вероятности выиграет действующий президент США, пишет обозреватель The Washington Times Кэл Томас. По его мнению, утверждения о «сговоре» с Москвой нужны демократам, чтобы вновь попытаться провести процедуру импичмента против Трампа.



Reuters

«Русские как дьявол. И первым, и второму ставят в вину (или приписывают) гораздо больше, чем они совершают», — пишет обозреватель The Washington Times Кэл Томас.

Не так давно представители разведки США посетили Капитолийский холм. Они проинформировали конгрессменов о том, что РФ «вмешивается» в американскую предвыборную гонку в попытке «переизбрать Трампа».

Но у Владимира Путина есть другой подходящий кандидат, «c которым он имеет более тесную идеологическую связь». Речь идёт о называющем себя демократическим социалистом сенаторе Берни Сандерсе, считает автор статьи.

«Но подождите. После внимательного изучения расплывчатой утечки в The New York Times (ну куда же ещё?) мы узнаём, что РФ хочет видеть следующим президентом Сандерса. Возможно, в благодарность за то, что он и его жена провели медовый месяц в Советском Союзе. Ах, ностальгия!» — рассуждает Томас.

Содержание брифинга в конгрессе было засекречено. Но, как и в случае с «российским вмешательством» в выборы 2016 года, нет никаких подтверждений «сговора» штаба Трампа с Москвой. За исключением дезинформации в соцсетях (хотя она продолжает появляться и в мейнстримных американских СМИ) до сих пор не существует каких-то конкретных пояснений, как именно РФ удалось изменить хотя бы один голос на выборах 2016 года или как она якобы собирается изменить их в этот раз, обращает внимание публицист.

По его мнению, демократы вновь поднимают вопрос о «российском вмешательстве», чтобы подорвать доверие к предстоящим выборам, если на них опять победит Трамп. И, судя по статистике, этот вариант становится всё более вероятным, считает Томас.

На его взгляд, демократы не могут смириться не только с итогами выборов 2016-го, но и с экономическими успехами Трампа. Они боятся, что потеряют и без того снижающуюся привлекательность. Вот почему на дебатах между кандидатами в президенты от Демпартии можно услышать об Америке, «которую большинство граждан не узнают».

Для них Америка — плохая страна, место, где процветают расизм, сексизм, неравенство и страдания, которые по силам исправить только им самим. При этом прошлые президенты-демократы, которые ставили стране аналогичные диагнозы, не делали ничего, чтобы исправить ситуацию, подчёркивает автор статьи

По его словам, разведка США также не заслуживает особого доверия. Стоит лишь вспомнить её заявления об оружии массового уничтожения в Ираке, которые так и не подтвердились, но привели к гибели многих людей из-за последовавшей после ненужной войны.

Утверждения о российском вмешательстве выглядят как «ловушка» и приглашение для конгресса провести новые расследования и, возможно, выдвинуть новые статьи импичмента после выборов. При условии, что демократам удастся сохранить большинство в нижней палате парламента.

Демократам всегда нужно было пугало, чтобы противостоять ему. Сегодня таким «основным пугалом» для них стала Россия. «Вот что делает Берни Сандерса идеальным кандидатом для РФ и других социал-коммунистических государств, которые он превозносит, потому что в душе он с ними согласен», — заключает Кэл Томас.