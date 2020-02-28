Der Tagesspiegel — Западу не стоит бояться союза Турции и России — это бойцы-одиночки

28.02.2020, 22:31, Новости дня

Эрдоган и Путин умеют решать конфликты только с применением силы, но Запад может не опасаться альянса Турции и России, считает корреспондент немецкой газеты Der Tagesspiegel. По его мнению, лидеры обеих стран — бойцы-одиночки, учитывающие только свои интересы, поэтому они не могут создать прочный союз против Запада, как и Пекин с Москвой. Однако они способны только разрушать, но не стабилизировать ситуацию, поэтому мир в Сирии воцарится ещё не скоро.



Reuters

Эрдоган и Путин знают только насилие, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Бои за Идлиб, последний оплот мятежников в Сирии, превратились в опосредованную войну между Россией и Турцией, считает корреспондент издания Кристоф фон Маршалл.

Турция требует, чтобы НАТО оказало ей поддержку. Значит ли это, что Германия косвенно окажется втянута в сирийскую войну? По мнению автора статьи, до этого дело не дойдёт. С точки зрения международного права, Турция не имеет никаких оснований требовать поддержки, потому что никто не нападал на её территорию — она сама начала наступление на соседнюю Сирию. При этом Анкара нарушает международное право, и НАТО не может официально поддержать подобные действия, убеждён журналист.

Между тем, обострение ситуации может служить очередной иллюстрацией истинной природы конфликтов, расшатывающих мировой порядок на протяжении последних лет, от Сирии и Ливии до Украины. Также оно вскрывает истинную природу «самовластных» Путина и Эрдогана и указывает на то, к чему должны готовиться Германия, Европа и Запад — «пока он ещё есть», — если они хотят хотя бы сбавить градус напряжённости в этих войнах, отмечает немецкая газета.

Как подчёркивает журналист Der Tagesspiegel, союза между Россией и Турцией, по поводу которого часто звучат предостережения, Запад может не опасаться: «Путин и Эрдоган — бойцы-одиночки, которые учитывают только свои интересы». Они не способны на поддержание стабильного альянса против третьей стороны, у них нет союзников. В лучшем случае, они могут создать кратковременную коалицию на основании сиюминутных интересов. То же самое можно сказать и про регулярно подчёркиваемую опасность союза РФ и Китая против Запада, уверяет Кристоф фон Маршалл.

Опасения по поводу того, что Путин и Эрдоган решат будущее Сирии между собой, а у Запада не будет возможности вставить слово при формировании будущего порядка, не оправдаются, считает корреспондент издания. Правда, радоваться тут особенно нечему, потому что Путин и Эрдоган поодиночке не смогут своими силами установить мир в Сирии или в Ливии, полагает он.

«Их власти хватает для разрушения, но не для созидания, — пишет Der Tagesspiegel. — Она основывается на способности к стремительному военному вмешательству для изменения расстановки власти в зоне конфликта в свою пользу — неважно, в Сирии, в Ливии или на Украине». Во время обсуждений в Германии и Европе слишком часто звучат утверждения о том, что военным путём нельзя выиграть ни в одном конфликте. На самом деле это не так: решительные силы могут решать конфликты в свою пользу, особенно если потенциальный противник не готов или не способен оказать военный отпор, подчёркивает автор статьи.

Чего до сих пор не удавалось Путину, Эрдогану и их соучастникам, так это принести стабильность в регионы, где они вмешиваются в конфликты, восстановить то, что было разрушено, и добиться нового устойчивого и надёжного порядка, настаивает немецкий журналист. По его словам, это касается не только Сирии и Ливии, но и всех прочих конфликтов, в которые Москва прямо или косвенно включалась за последние десятилетия — в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Чечне, Абхазии, Осетии, на Украине.

Теперь ситуация повторяется в Сирии. Всего через несколько недель после того, как Путин и Эрдоган вели себя так, будто формируют будущий порядок в Сирии между собой, без участия Запада, контролируемые ими войска начали обстреливать друг друга в боях за Идлиб. При этом автор статьи указывает на важное уточнение: российские и турецкие военные не открывают огонь друг по другу напрямую. Турецкие солдаты погибли в результате действий сирийских правительственных войск, однако всем известно, что без российской поддержки Сирия не смогла бы проводить такие операции, пишет немецкая газета.

Как отмечается в статье, интересы Турции и РФ в Идлибе противоречат друг другу. Путин хотел бы, чтобы стратегически важный регион на северо-западе Сирии перешёл под контроль Асада. Это стало бы гарантией сохранения российских военных баз в Латакии и Тартусе. По замечанию автора, Тартус является единственной военно-морской базой Москвы в Средиземном море.

Эрдоган, напротив, хочет организовать под своим контролем буферную зону в курдской области к югу от турецкой границы — в том числе как залог того, что там постепенно не возникнет автономная курдская область.

Для Германии, Европы и Запада перспективы неплохи, для Сирии они угнетающие, резюмирует журналист. По его убеждению, прочного альянса между Путиным и Эрдоганом никому опасаться не следует, как и открытой большой войны между Турцией и Россией. Однако региональные бои за стратегические зоны влияния будут продолжаться. Сирия ещё долго не увидит мира, заключает корреспондент Der Tagesspiegel.