В Азербайджане у россиянина обнаружили коронавирус

28.02.2020, 22:12, Разное

В Азербайджане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заболевшим оказался житель России, передает Интерфакс.

Россиянин прибыл в страну из Ирана, уточнили в оперативном штабе. Его поместили в инфекционный блок специального режима, состояние пациента стабильное. Специалисты также выясняют, с кем контактировал заболевший.

Это третий житель России, у которого выявлен COVID-19. Ранее вирус обнаружили у троих россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princes, они находятся на карантине в Казани. Еще двое заболевших, прибывшие в Россию из КНР, были выписаны после отрицательных анализов.

Иран стал одной из стран, где в последние дни усилилось распространение коронавируса. По последним данным, число его жертв там достигло 34, заболели 388 человек. РФ ограничила авиасообщение с Ираном и временно закрыла въезд для его граждан.

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Источник: Новая газета



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