Учёные назвали причину внезапного проявления аллергии у взрослых

28.02.2020, 22:05, Разное

Учёные рассказали, по какой причине у взрослых людей происходит внезапное проявление аллергии. По их словам, источником, вызывающим раздражение, могут быть совершенно разные факторы, и у многих данная болезнь имеется давно, но находилась в спящем состоянии.

Известно, аллергия у детей и взрослых отличается. У малышей она проявляется сразу, а взрослые обладают более крепким иммунитетом, а потому не каждый раздражитель вызывает реакцию. Чаще всего на здоровье влияет отклонение от привычной нормы, например, переезд в новую квартиру или смена местности. Поселившись в новом доме, люди могут начать испытывать осложнения со здоровьем из-за неисправной вентиляции, ведь до них в помещении могли держать животных, следы которых нелегко устранить. Близость жилища к автомобильной дороге также оказывает негативное воздействие в связи с плохим качеством воздуха в данном районе. Нередко оказывают влияние и сезонные факторы, среди которых смена времени года и начало цветения полевых растений. Наиболее опасным для аллергиков является амброзия. Многие взрослые впервые ощущают симптомы, устроившись на новую работу. Особенно велик риск, если человек имеет дело с агрессивными моющими составами или строительными материалами.

Иногда раздражителем могут стать продукты питания. Сырые овощи, особенно хранящиеся в неподобающих условиях, часто провоцируют проблемы. Иногда производители нарушают нормы и допускают хранение товара в помещениях, где имеется плесень. Мёд также способен вызвать сильную аллергическую реакцию, поскольку фактически является концентратом цветочной пыльцы. Многие морепродукты, особенно крабы и устрицы, также могут не восприниматься организмом и приводить к нарушениям.