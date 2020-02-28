В Волгоградской области из квартиры женщины вывезли три грузовика мусора

28.02.2020, 22:04, Разное

В Волгоградской области в судебном порядке из квартиры женщины вывезли три грузовика мусора. Данные запасы жительница Камышина собирала несколько лет.
В Волгоградской в судебном порядке представители коммунальных служб вывезли их жилой квартиры три грузовика мусора. Как стало известно, он оказался в жилище местной жительницы по её собственной инициативе. На протяжении продолжительного периода хозяйка собирала у близлежащих контейнеров для твёрдых бытовых отходов выброшенные соседями предметы, которые, по её мнению, могли представлять ценность и быть полезными. При этом жительница Камышина не имела отдельных предпочтений, и несла к себе в дом самые разнообразные предметы, в том числе и просроченные консервы. В связи с этим в помещениях создалась антисанитарная обстановка, и развелись тараканы, что коснулось жителей близлежащих квартир. Не желая мириться с этим, соседи написали на запасливую даму коллективную жалобу.

Суд рассмотрел заявление и обязал гражданку избавиться от всего накопленного за годы. Тем не менее, судебное решение не возымело должного эффекта, а потому представители коммунальных служб в присутствии приставов изъяли мусор у женщины и, погрузив его в три грузовика, вывезли на свалку.



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