«Испытания даются не просто так» : Певец Шура рассказал о пагубных пристрастиях и тяжелой болезни

28.02.2020, 22:04, Разное

Певец Шура пояснил о пагубных пристрастиях и последовавшей расплате в виде раковой опухоли. Сумев излечиться и пройдя через испытания, знаменитость помогает тем, кто также попал в беду.

Расплата за слабодушие и сознательный вред своему здоровью не заставила долго ждать себя. На пике популярности, которая во многом объясняется его эпатажной внешностью, Шура попал в замкнутый круг проблем и, по словам врачей, должен был вскоре уйти из жизни. Оказавшись в онкологической клинике, певец даже не пытался найти ответ на риторический вопрос «За что?», так как знал, что всему виной его образ жизни. Звезде пришлось уйти на пять лет со сцены, но неблагоприятные прогнозы медиков не подтвердились, а болезнь ушла. Больше десяти курсов химиотерапии перенес артист, а вместе с ними пришло понимание того, что «испытания даются человеку не просто так».

Сегодня Шура чувствует себя здоровым человеком, и готов, как пел в одной из самых известных своих песен, «творить добро». Он стремится помогать тем, кто пока не нашел правильного пути в жизни и губит не только свой талант, но и собственную жизнь. Ощущение ненужности, считает певец, сгубило многих великих людей. Знаменитость назвал имена тех, кому готов посодействовать, порекомендовать клинику, где лечился, а теперь проходит регулярные обследования. Ведь коварство болезни общеизвестно.