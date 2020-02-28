Нейросеть сделала цветной видеохронику Москвы 1896 года

28.02.2020, 22:04, Разное

На просторах видеохостинга YouTube можно увидеть цветной ролик, снятый в Москве в 1896 году перед коронацией императора Николая II. Обработкой записи занимался блогер Денис Ширяев при помощи нейронной сети.

Пользователь YouTube занимается изменением старых роликов, используя для этого современные технологии. Не так давно он обнародовал в интернете новую обновленную с помощью нейросети видеозапись. На этот раз энтузиаст «раскрасил» съемку Москвы, сделанную в 1896 году.

Авторами соответственных кадров являются представители фирмы братьев Люмьер на Тверской улице. Предполагается, что все продемонстрированное происходило за несколько суток до коронации Николая II: в ролике видна приставная лестница, благодаря которой рабочие выполняли монтаж флагов для предстоящей праздничной церемонии.

Блогер применил нейронную сеть ESRGAN, которая способна делать цветными изображения. Он улучшил качество и увеличил скорость до 60 к/с. Из оригинала специалист убрал размытие, шум и артефакты пленки. Стоит отметить также обновленный черно-белый вариант архивного ролика.