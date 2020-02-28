Участники войны на Донбассе митинговали в Киеве против Верланова

28.02.2020, 22:01, Новости дня

28 февраля в Киеве возле офиса Европейской бизнес-ассоциации прошел митинг участников войны на востоке Украины, которые протестовали против руководства Государственной налоговой службы во главе с Сергеем Верлановым, сообщает агентство ASPI.

Участники акции объяснили, что в 14.00 была запланирована встреча с Верлановым, но он на нее не пришел, они предполагают, что из-за того, что испугался. Активисты выразили недоверие председателю Государственной налоговой службы и потребовали объяснений по поводу коррупционных схем в ГНС. Участники митинга в балаклавах жгли дымовые шашки и файеры.

Корреспонденты ASPI транслировали акцию в Facebook и опубликовали запись в YouTube.

ВИДЕОВидео: Информагентство АСПИ / ASPI news / YouTube

27 февраля у здания Государственной налоговой службы также прошел пикет представителей общественной организации “Всеукраинское движение инвалидов и ветеранов АТО”. Пикетчики заявили, что ГНС незаконно блокирует деятельность их предприятия.