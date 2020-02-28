Всемирный совет по туризму оценил потери отрасли из-за коронавируса в $22 млрд

28.02.2020, 22:01, Новости дня

Ущерб туристической отрасли от эпидемии коронавируса может составить $22 млрд. Об этом 27 февраля в интервью Yahoo Finance сообщила президент Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) Глория Гевара.

Она подчеркнула, что индустрия туризма находится в опасности, так как количество инфицированных коронавирусом резко увеличивается.

В интервью El Mundo она уточнила, что это предварительные расчеты WTTC и компании Oxford Economics. Оценка основана на опыте предыдущих кризисов мирового туризма, которые были связаны с эпидемиями SARS и H1N1.

Глава WTTC прогнозирует, что наибольшее влияние эпидемия будет иметь на отрасль в Азии, прежде всего в Китае, «где туризм составляет 11% ВВП». Уже сейчас, сказал Гевара, китайцы отказываются от поездок, хотя считаются самыми щедрыми туристами, «они тратят больше всего, когда путешествуют».

Гевара считает, что туристы должны продолжать путешествовать, прислушиваясь к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, потому что «если, например, не рекомендуют посещать 10 городов в Италии, это не означает, что нельзя поехать в другие регионы страны».

AFP со ссылкой на отчет Oxford Economics пишет, что больше всего от эпидемии пострадают страны, зависимые от китайских туристов, – Таиланд, Камбоджа и Филиппины, а также специальные административные районы Китая Гонконг и Макао.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 случая заражения новым коронавирусом, умерло 2788 человек. По данным ВОЗ, по состоянию на 27 февраля вне Китая зафиксировано 3664 случая заражения в 46 странах, погибло 57 человек. На территории Украины заболевших нет.

В конце января, когда ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией, риск распространения инфекции в Китае был оценен организацией как «очень высокий», уровень региональной и глобальной угрозы – как «высокий». 28 февраля организация повысила уровень глобальной угрозы до «очень высокого».

Из-за опасений инвесторов на фоне вспышки коронавирусной инфекции мировые фондовые рынки уже потеряли около $5 трлн.