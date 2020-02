«Есть риск масштабного международного военного противостояния». В ЕС отреагировали на обострение ситуации в Сирии

28.02.2020, 22:01, Новости дня

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал незамедлительно остановить эскалацию ситуации в Сирии.

«Существует риск, что этот конфликт перерастет в масштабное международное военное противостояние», – написал он в Twitter 28 февраля, комментируя гибель турецких военных в сирийской провинции Идлиб.

Возникшая ситуация «причиняет невыносимые гуманитарные страдания гражданскому населению», отметил дипломат.

«ЕС рассмотрит все необходимые меры, направленные на обеспечение своей безопасности. Мы контактируем со всеми вовлеченными сторонами», – написал Боррель.

(2/) EU calls on all sides for rapid de-escalation and regret all loss of life. The EU will consider all necessary measures to protect its security interests. We are in touch with all relevant actors.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 28, 2020

Позже он проинформировал, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Деэскалация остается ключом для эффективного решения проблем. Человеческие страдания и гибель людей должны прекратиться», – написал он в Twitter после разговора.

#Idlib — Spoke to Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu. De-escalation remains key to effectively address challenges on ground. Human suffering and loss of life need to stop. Received reassurances that Turkey remains committed to Joint EU-Turkey Statement.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 28, 2020

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано на брифинге сказал, что для ЕС Сирия остается постоянным источником беспокойства.

«Верховный представитель ЕС [Боррель], начиная со вчерашнего вечера, находится в постоянном контакте со своими международными партнерами… С Россией мы имеем контакты на разных уровнях, включая уровень послов, а также контакты высокого представителя ЕС с министром [иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым, которые происходили в прошлом и запланированы на сегодня», – цитирует Стано «Укринформ».

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли «войска сирийского режима».

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие «находились в боевых порядках террористических формирований», и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

В Турции пообещали «многократный ответ» на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.

28 февраля президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого выразили «серьезную озабоченность» эскалацией напряженности в Идлибе и договорились провести встречу.

Послы стран – членов НАТО 28 февраля собрались на экстренное заседание в Брюсселе, в ходе которого осудили «неизбирательные удары сирийского режима и России». Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок продолжит поддерживать своего союзника Турцию, в том числе в сфере ПВО. В 23.00 начнется экстренное заседание Совбеза ООН.