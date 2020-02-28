Комиссия ООН перенесла работу из-за невыдачи визы главе российской делегации

28.02.2020, 21:58, Новости дня

Комиссия ООН по разоружению приняла решение вновь перенести начало своей работы из-за невыдачи американской визы главе российской делегации Константину Воронцову.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он сообщил, что позиция Вашингтона мешает начать работать комиссии по столь важной теме. Ранее заседание планировалось на 18 февраля, однако посольство США в Москве не выдало въездную визу Воронцову.

В итоге заседания комиссии по разоружению запланированы на 6-24 апреля.



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