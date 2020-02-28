«Айнтрахт» стал последним участником 1/8 финала Лиги Европы

28.02.2020, 21:58, Новости дня

В перенесенном из-за непогоды матче Лиги Европы между австрийским "Зальцбургом" и немецким "Айнтрахтом" определился последний участник 1/8 финала. Встреча завершилась со счетом 2:2. По итогу двух игр в следующий раунд вышел клуб из Франкфурта.

В первом матче "Айнтрахт" дома оказался сильнее "Зальцбурга" со счетом 4:1. В ответной встрече у гостей дубль оформил Андре Силва. За хозяев поля отличились Андреас Ульмер и Жером Онген.

В 1/8 финала Лиги Европы "Айнтрахт" встретится с "Базелем" из Швейцарии. Это стало известно после жеребьевки, проведенной 28 февраля в Ньоне.



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