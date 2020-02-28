Парижская полиция задержала 30 участников беспорядков у Лионского вокзала

28.02.2020, 21:58, Новости дня

В Париже во время беспорядков возле Лионского вокзала полиция задержала как минимум 30 человек. Об этом сообщили в городской префектуре.

По информации полиции, к 19:00 по местному времени (21:00 мск) было составлено 54 протокола о нарушениях правопорядка.

#manifestations interdites :
Bilan à 19h40 ➡️ 30 interpellations pic.twitter.com/ptIdcMLQU0

— Préfecture de Police (@prefpolice) February 28, 2020

Как сообщают местные СМИ, демонстранты собрались вечером 28 февраля возле спортивно-концертного комплекса AccorHotels Arena. Там должен был выступать конголезский артист Фалли Ипупа. Представители конголезской диаспоры, недовольные властями Демократической Республики Конго, обвиняют певца в тесных связях с президентом африканской страны Феликсом Чисекеди. К месту проведения концерта они пришли, чтобы выразить свой протест, передает французское издание The Local.

Paris: la gare de Lyon est en cours d'évacuation après le départ d'un incendie, selon la préfecture pic.twitter.com/uwMfd4RZ1p

— BFMTV (@BFMTV) February 28, 2020

Ранее сообщалось, что из здания Лионского вокзала эвакуировали людей в связи со вспыхнувшим рядом пожаром. По предварительным данным, загорелись припаркованные рядом транспортные средства.



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