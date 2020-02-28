Спасательный вертолет вылетел на место крушения Robinson

28.02.2020, 21:58, Новости дня

Вертолет Ми-8 Астраханской региональной поисково-спасательной базы вылетел на место крушения частного вертолета в Наримановском районе Астраханской области.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал представитель главного управления МЧС РФ по региону.

Ранее сообщалось, что вертолет Robinson, который принадлежал ООО "Аэросоюз Волгоград", рухнул в районе села Линейное Наримановского района. При этом пилот погиб. Кроме него на борту никого не было.