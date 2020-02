Российский десантный корабль вошел в Средиземное море

28.02.2020, 21:47, Новости дня

Десантный корабль Черноморского флота «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.

Об этом информирует «Коммерсант» со ссылкой на публикацию фотографа Reuters Yoruk Isik.

#ЧФ BSF 197th Assault Ship Brigade Tapir (NATO:Alligator) class landing ship Orsk 148 hoisted #ВМФ insignia Andreevsky. —Spetsnaz stands guard on the bridge.——Due to increased tension in Syria, Orsk was heavily escorted by TCSG303, TCSG66 & Istanbul Maritime Police. pic.twitter.com/7o08XYpvkK

— (@YorukIsik) February 28, 2020

Ранее в пятницу фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами «Калибр-НК» прошли турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

В пятницу президент Турции Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор по ситуации в сирийском Идлибе, по итогам которого не исключили встречи в ближайшее время. После этого состоялся разговор Эрдогана и главы Белого дома Дональда Трампа на ту же тему.