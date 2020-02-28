ООН отложила работу комиссии по разоружению из-за невыдачи визы российскому дипломату

28.02.2020, 21:46, Новости дня

Комиссия ООН по разоружению решила вновь перенести работу из-за невыдачи визы главе российской делегации Константину Воронцову.

«Сожалеем, что позиция США мешает начать работу комиссии по такой важной теме», – сказал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

В МИДе заявляли, что ситуация с выдачей виз российским официальным лицам в США продолжает деградировать. В Кремле также выражали обеспокоенность из-за невыдачи виз российским дипломатам.

Напомним, 18 октября США сорвали заседание комиссии ООН по разоружению невыдачей визы главе российской делегации Константину Воронцову.



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