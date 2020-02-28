Международную туристическую выставку в Берлине отменили из-за коронавируса

28.02.2020, 21:46, Новости дня

В Берлине в связи с угрозой распространения коронавируса отменили международную туристическую выставку-ярмарку ITB, сообщил ее официальный представитель.

Выставку собирались провести 4–8 марта, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

ITB Berlin ежегодно проводится с 1966 года. Ее обычно посещают около 160 тыс. человек из 180 стран мира. Денежный оборот выставки за год – 7 млрд евро.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о негативном влиянии распространения коронавируса на мировую экономику.