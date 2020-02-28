В деле петербургских фигурантов «Сети» – пауза

28.02.2020, 21:46, Новости дня

Всю рабочую неделю, начиная с 25 февраля, в гарнизонном военном суде Санкт-Петербурга продолжалось выездное заседание по делу местных фигурантов дела «Сети» (организация признана в России террористической и ее деятельность запрещена).

За это время было отклонено ходатайство адвокатов обвиняемых об отводе состава судей, выслушаны показания свидетелей, среди которых были родители обвиняемых. Также по видеосвязи были допрошены двое пензенских фигурантов дела «Сети» – Илья Шакурский и Максим Иванкин.

В отличие от Пензы, где заседание с вынесением приговоров заняло всего один день, в Санкт-Петербурге рассмотрение дела продолжится 23 марта, а срок ареста Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову продлен до 11 июня.

Виктор Филинков и Юлий Бояршинов

«Есть вещи, которые должны быть неприемлемы в любом обществе»

Секретарь правления Союза журналистов Санкт-Петербурга, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина в начале разговора с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» подчеркнула, что дело «Сети» вызвало очень большой резонанс в российском обществе и стало одной из топовых новостей о России в международных СМИ.

«Да, и дело Ивана Голунова, и то, что происходило с Олегом Сенцовым тоже активно обсуждалось, но дело “Сети” всколыхнуло, буквально всех. Ведь вы посмотрите – и книгоиздатели, и артисты, и журналисты – все одинаково высказались.

Лидеры парламентских партий – Сергей Миронов и Геннадий Зюганов тоже выступили. То есть, объединились, казалось бы, никогда не объединяемые страты, группы», – отметила Марина Шишкина.

По ее мнению, такая реакция общества является одной из причин объявления трехнедельного перерыва в слушаниях по делу петербургской «Сети». «Видимо, здесь более осторожно ведут себя те, кто хотел довести дело до конца», – допускает она.

Общественную поддержку обвиняемых по делу «Сети» Шишкина оценивает весьма высоко. «Есть какие-то вещи, которые должны быть абсолютно неприемлемы в любом обществе вне зависимости от партийной принадлежности, национальности, вероисповедания, возраста. И пытки – то, что абсолютно неприемлемо. Но, к сожалению, мы дошли до того, что только такие крайние вещи нас объединяют. Но то, что такое объединение произошло, меня, конечно, радует», – подчеркивает собеседница «Голоса Америки».

В качестве примера цеховой солидарности с фигурантами «Сети» Марина Шишкина упомянула заявление секретариата Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которое было принято большинством его членов. В заявлении отмечается, что осужденные и обвиняемые многократно заявляли о применяемых к ним пытках. А по заявлению петербургской журналистки Татьяны Лихановой, изучившей 75 томов уголовного дела и материалы экспертиз, насилие применялось не только к подследственным, но и к свидетелям.

«Учитывая свидетельства о пытках и то, что осужденные не совершили никаких реально опасных деяний, Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области требует от Генеральной прокуратуры в соответствии со ст. 36. Федерального Закона от 17.01.1992 №2202-1 "О прокуратуре РФ" провести проверку материалов дела, законности вынесения приговора по этому делу и принести протест на приговор», – говорится в заявлении.

«Разумеется, мы как представители профессии, которая, помимо всего, подразумевает гражданственную позицию и неравнодушие, просто не могли отреагировать иначе», – подытожила Марина Шишкина.

«Мы получили однозначные сведения о распространенности пыток»

Доктор юридических наук, правовед, криминолог и социолог профессор Яков Гилинский пока воздерживается от того, чтобы давать оценку ходу судебного процесса в военном окружном суде Санкт-Петербурга.

В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» он заметил, что для этого ему необходимо изучить все материалы дела. «Здесь мои соображения основаны только на тех материалах, которые имеются в прессе и на тех высказываниях участников процесса, которые я слышал. И на основе этого я полагаю, что дело “Сети” в значительной степени сфабриковано», – добавил Гилинский.

Что же касается применения пыток к подследственным, то здесь суждение эксперта однозначно: «Это у меня не вызывает сомнения. Я давно отслеживаю то, что происходит в нашей пенитенциарной системе. Известно, что в советское время пытки массово применялись в системе Гулага.

Кроме того, мы периодически проводили исследования на эту тему, и я сам был руководителем одного исследования в 2005 – 2006 годах по поводу применения пыток в пяти регионах Российской Федерации и получили достоверные сведения о многочисленных пытках. Мы опрашивали самих заключенных, работников прокуратуры, полицию, судебных медиков, адвокатов и бывших заключенных, уже вышедших на свободу. Мы получили однозначные сведения о распространенности пыток», – свидетельствует профессор Гилинский.

И подытоживает, что у него нет сомнения в широком применении пыточной практики и в нынешнее время. Яков Гилинский убежден, что подобные действия со стороны органов дознания являются абсолютно незаконными, поэтому показания, которые давались под пытками, не могут быть признаны доказательством вины подследственных.