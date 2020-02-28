Трамп и Эрдоган призвали Дамаск, Москву и Тегеран прекратить наступление на Идлиб

28.02.2020, 21:46, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в пятницу днем поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с гибелью десятков турецких военнослужащих в Сирии. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Трамп выразил Эрдогану соболезнования и осудил вчерашнюю атаку, в результате которой в сирийском Идлибе погибли турецкие солдаты.

В Белом доме подчеркнули, что Трамп выразил поддержку усилиям Турции по деэскалации ситуации на северо-западе Сирии и недопущения гуманитарной катастрофы.

«Оба лидера согласились, что сирийский режим, Россия и иранский режим должны прекратить свое наступление, прежде чем погибнут и будут перемещены еще больше невинных мирных жителей», — говорится в сообщении.

В минувший четверг в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли 33 турецких военнослужащих. По словам турецких властей, удар нанесли сирийские правительственные силы, однако в последние недели большинство авиаударов в регионе проводили российские истребители.

По данным турецких СМИ, президент Турции Эрдоган в четверг созвал экстренное совещание в Анкаре. А турецкие силы тем временем начали наносить ответные удары по сирийской армии в провинции Идлиб.

Правительство Асада при воздушной поддержке России ведет наступление в Идлибе, который является последним оплотом повстанцев. За последние три месяца из-за эскалации насилия в этом регионе почти миллион человек были вынуждены покинуть свои дома, что привело к гуманитарному кризису на границе с Турцией.

В последние дни напряженность между двумя сторонами растет, усиливая опасения по поводу конфликта между Турцией и Россией, которая контролирует воздушное пространство на северо-западе Сирии.

Эрдоган призвал сирийское правительство и российские силы прекратить наступление в Идлибе и отойти от турецких позиций, которые оказались в окружении сирийских сил. Он также выразил желание создать в регионе контролируемую Турцией зону безопасности для переселенцев.

Анкара попросила США предоставить ракеты Patriot для защиты турецких военнослужащих и призвала НАТО обеспечить соблюдение бесполетной зоны, чтобы защитить три миллиона мирных жителей Идлиба.

Госдепартамент в четверг заявил, что США очень обеспокоены сообщениями об атаке на турецких военных в Идлибе и поддерживают своего союзника по НАТО.

«Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО, Турцию, и продолжаем призывать к немедленному прекращению этой отвратительной наступательной операции, проводимой режимом Асада, Россией и силами, пользующимися поддержкой Ирана», – говорится в заявлении представителя Госдепартамента.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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