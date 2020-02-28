Мнение: Если бы у Путина был смартфон…
28.02.2020, 21:37, Разное
Зря мы критиковали проект ТАСС «20 вопросов Путину» (https://t.me/SerpomPo/5217). Откровения от первого лица буквально каждый день.
Вопрос: Как Вы в принципе относитесь к тому, что появилось за последние 20 лет …от электромобилей до айфонов, смартфонов, всего прочего? … Вам комфортно? Пользуетесь?
Ответ: Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто.
И дальше объяснение президента, почему ему не нужен, к примеру, смартфон. «Мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут любого абонента».
А теперь вопрос от СерпомПо. Чем отличается Путин-2020 от среднестатистической бабушки-2020?
Ответ: У бабушки нет спецсвязи, и ей приходится пользоваться смартфоном.
Россией правит человек из каменного века! В 1999 году он не умел пользоваться компьютером. К 2020 не освоил даже смартфон…
Источник: СерпомПо
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