Мнение: Если бы у Путина был смартфон…

28.02.2020, 21:37, Разное

Зря мы критиковали проект ТАСС «20 вопросов Путину» (https://t.me/SerpomPo/5217). Откровения от первого лица буквально каждый день.

Вопрос: Как Вы в принципе относитесь к тому, что появилось за последние 20 лет …от электромобилей до айфонов, смартфонов, всего прочего? … Вам комфортно? Пользуетесь?

Ответ: Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто.

И дальше объяснение президента, почему ему не нужен, к примеру, смартфон. «Мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут любого абонента».

А теперь вопрос от СерпомПо. Чем отличается Путин-2020 от среднестатистической бабушки-2020?

Ответ: У бабушки нет спецсвязи, и ей приходится пользоваться смартфоном.

Россией правит человек из каменного века! В 1999 году он не умел пользоваться компьютером. К 2020 не освоил даже смартфон…

Источник: СерпомПо



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