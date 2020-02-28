Мнение: О развитии кризиса в Идлибе

28.02.2020, 21:30, Разное

О развитии кризиса вокруг Идлиба.

1. Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по поводу происходящего. Звонок состоялся по инициативе "друга Реджепа".

2. Лавров сегодня официально выразил соболезнование Турции в связи с гибелью турецких военных и заявил, что Россия придерживается Сочинских соглашений, но компромиссов с террористами быть не может. Также Россия не считает, что устав НАТО как-либо применим к ситуации в Идлибе.

3. Судя по заявлениям турецких медиа и официальных лиц, обсуждение в рамках НАТО будет крутиться вокруг пункта №4. Несмотря на осуждение России и Сирии, НАТО пока что в основном требует просто остановить наступление и осуществить деэскалацию.

4. ООН и структуры ЕС призывают к деэскалации и недопустимости подталкивания событий к сценариям, которые могут привести к крупному международному военному конфликту..

5. В оценке обстоятельств удара стороны разошлись — Россия настаивает на том, что после удара по туркам, огонь был прекращен и было оказано содействие для эвакуации раненых. Турки настаивают, что после удара по военным, удары продолжались и после прибытия машин скорой помощи.

6. Все контакты по военной и дипломатическим линиям между Москвой и Анкарой сохраняются. Как в рамках консультаций на предмет происходящего, так и в рамках рутинной работы деэскалационных механизмов.

7. Примечательна подчеркнуто спокойная позиция Ирана, который не делал каких-либо громких заявлений по ситуации, хотя Тегеран является наряду с Россией главным союзником Асада.

Что можно отметить.

Утром войну Сирии не объявили и официально не ввели военное положение, хотя обещали (некоторые депутаты турецкого парламента уже призывают правительство либо действовать, либо уйти в отставку). Турция фактически взяла отсрочку до завершения консультаций с НАТО.

Россия ясно дает понять, что не стремится к прямой военной конфронтации с Турцией, но в тоже время продавливает пункт о том, что наступление на террористов должно продолжаться.

Все это ставит Эрдогана в очень непростое положение, тем более, что помимо Сирии, плохие новости приходят из Ливии — вчера там погибло от 7 до 10 турецких военных, а сегодня войска Хафтара выпустили до 50 ракет по аэропорту Митига, целясь в турецкую инфраструктуру — позиции ЗРК "Хок", бараки, склад боеприпасов и ангар для БПЛА. Эрдоган по сути сам загнал себя в крайне узкое пространство решений, где ему надо либо повышать ставки, либо искать возможности соскока с крайне опасных сценариев.

Бои в Идлибе тем не менее продолжаются — как в районе Саракиба, так и к северу от равнины Аль-Габ.

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