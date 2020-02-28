В Италии зафиксировали более 820 случаев заражения коронавирусом

28.02.2020, 21:34, Новости дня

Врачи в Италии выявили уже 821 случай заражения людей коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

21 пациент скончался.

Днем ранее власти сообщали о 650 заразившихся, 17 из которых умерли.

Больше всего от коронавируса пострадали северные области Италии.

Италия остается на третьем месте по числу инфицированных коронавирусом после Китая и Южной Кореи. Власти страны принимают активные меры по сдерживанию распространения вируса, но все больше убеждаются, что новая эпидемия не страшнее ежегодной эпидемии гриппа. Подробнее об этом в материале The Insider «Без оперы и футбола: как Италия борется с коронавирусом и пытается предотвратить панику».



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